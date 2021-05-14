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أخبار عاجلة
شركة "كارباورشيب" التركية تعلن انها أوقفت إمدادات الكهرباء للبنان (سكاي نيوز)
Lebanon 24
14-05-2021
|
08:33
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