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شركة "كارباورشيب" التركية تعلن انها أوقفت إمدادات الكهرباء للبنان (سكاي نيوز)

Lebanon 24
14-05-2021 | 08:33
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