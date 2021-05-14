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أخبار عاجلة
مصادر طبية في غزة: استعدادات نهائية لنقل جرحى قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية
Lebanon 24
14-05-2021
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04:30
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