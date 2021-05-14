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رئيس تجمّع أصحاب المولّدات عبدو سعادة لـ"ام تي في": لا يمكن أن نغطّي قطع الكهرباء لـ 24 ساعة وحالياً نغطّي بين 18 و20 ساعة

Lebanon 24
14-05-2021 | 07:13
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