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رئيس تجمّع أصحاب المولّدات عبدو سعادة لـ"ام تي في": لا يمكن أن نغطّي قطع الكهرباء لـ 24 ساعة وحالياً نغطّي بين 18 و20 ساعة
Lebanon 24
14-05-2021
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07:13
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