أخبار عاجلة

الجيش المصري يُعلن اعتبار سيارات الهلال الأحمر الفلسطيني التي تنقل المصابين من غزة إلى مصر أنها سيارات عسكرية تابعة له وأن أي تعرض لها هو بمثابة تعرض مباشر للجيش المصري يستوجب الرد

Lebanon 24
14-05-2021 | 10:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
تدريبات عسكرية للجيش المصري في البحر الأحمر
lebanon 24
14/05/2021 18:39:52 Lebanon 24 Lebanon 24
البورصة المصرية تتعرض لخسائر كبيرة
lebanon 24
14/05/2021 18:39:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرض سفينة تابعة للحرس الثوري الإيراني لهجوم في البحر الأحمر
lebanon 24
14/05/2021 18:39:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش طلب من الثوار ازالة السيارات وفتح اتوستراد جل الديب لبعض الوقت لتفيف السير والضغط عن الطريق الداخلية التي تشهد زحمة خانقة
lebanon 24
14/05/2021 18:39:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:39 | 2021-05-14
11:37 | 2021-05-14
11:35 | 2021-05-14
11:31 | 2021-05-14
11:22 | 2021-05-14
11:22 | 2021-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website