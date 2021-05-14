الجيش المصري يُعلن اعتبار سيارات الهلال الأحمر الفلسطيني التي تنقل المصابين من غزة إلى مصر أنها سيارات عسكرية تابعة له وأن أي تعرض لها هو بمثابة تعرض مباشر للجيش المصري يستوجب الرد

Lebanon 24