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ماكرون: دعوت نتانياهو إلى العودة الفورية للهدوء وعبرت عن قلقنا بشأن السكان المدنيين في غزة

Lebanon 24
14-05-2021 | 10:21
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