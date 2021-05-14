أخبار عاجلة

معلومات عن عبور مجموعة لبنانية للحدود اللبنانية الفلسطينية مرة جديدة

Lebanon 24
14-05-2021 | 17:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
أزمة جديدة تهدّد الامتحانات الرسمية والجامعة اللبنانية.. ما القصة؟
lebanon 24
14/05/2021 18:40:23 Lebanon 24 Lebanon 24
السعودية تقرر منع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية أو عبورها من أراضيها اعتبارا من الأحد (العربية)
lebanon 24
14/05/2021 18:40:23 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات عن انقلاب شاحنة تابعة للجيش الاسرائيلي عند الحدود اللبنانية في محلة العديسة
lebanon 24
14/05/2021 18:40:23 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله عرض مع وفد من "فلسطين حرة" في صيدا التطورات الفلسطينية واللبنانية
lebanon 24
14/05/2021 18:40:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:39 | 2021-05-14
11:37 | 2021-05-14
11:35 | 2021-05-14
11:31 | 2021-05-14
11:22 | 2021-05-14
11:22 | 2021-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website