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غارة للعدو الاسرائيلي تدمر بالكامل مبنى بنك الإنتاج قرب مستشفى الشفاء في غزة

Lebanon 24
14-05-2021 | 10:37
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