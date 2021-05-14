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متظاهرون نفذوا وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني على طريق عام حاصبيا مرجعيون في محلة سوق الخان (الوكالة الوطنية)

Lebanon 24
14-05-2021 | 10:54
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