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أطلق الجنود الاسرائيليون النار مجددا فوق رأس عدد من الشبان اللبنانيين الذين تظاهروا قرب السياج عند سهل الخيام بمحاذاة مستعمرة المطلة

Lebanon 24
14-05-2021 | 13:03
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