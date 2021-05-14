أخبار عاجلة

الجيش الاسرائيلي يطلق قنابل مضيئة فوق التلة المشرفة على مستوطنة المطلة لناحية الشرق في الحمامص

Lebanon 24
14-05-2021 | 15:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل مضيئة بالتزامن مع اضطرابات قرب السياج الحدودي شمال قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
15/05/2021 01:02:05 Lebanon 24 Lebanon 24
العدو الاسرائيلي يلقي قنابل مضيئة مقابل رأس الناقورة.. هذا ما أعلنه الجيش
lebanon 24
15/05/2021 01:02:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الاسرائيلي يطلق قنبلتين مضيئتين مقابل منتزهات الوزاني
lebanon 24
15/05/2021 01:02:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل الغاز على متظاهرين قرب حدود غزة
lebanon 24
15/05/2021 01:02:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:53 | 2021-05-14
17:48 | 2021-05-14
17:46 | 2021-05-14
17:42 | 2021-05-14
17:32 | 2021-05-14
17:31 | 2021-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website