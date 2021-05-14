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اعلام اسرائيلي نقلاً عن مصادر دبلوماسية: وقف النار في غزة مرجح في بداية الأسبوع (العربية)

Lebanon 24
14-05-2021 | 22:52
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