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إسرائيل تطلق قنابل ضوئية في محيط قاعدة زيكيم خشية عملية تسلل من البحر (العربية)

Lebanon 24
14-05-2021 | 16:53
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