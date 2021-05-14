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مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية في بلدة باقة الغربية قرب حيفا

Lebanon 24
14-05-2021 | 16:55
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