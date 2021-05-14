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‏المملكة المغربية تؤكد التزامها بتحقيق حل الدولتين من خلال إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

Lebanon 24
14-05-2021 | 17:53
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