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الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف منزل العمليات التابع لرئيس جهاز الأمن في حركة "حماس" توفيق أبو نعيم في حي الرمال بمدينة غزة

Lebanon 24
15-05-2021 | 00:16
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