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أخبار عاجلة
قصف مدفعي إسرائيلي مستمر بعشرات القذائف شرقي قطاع غزة (سكاي نيوز)
Lebanon 24
15-05-2021
|
02:47
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