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الجيش الاسرائيلي يستقدم تعزيزات اضافية قبالة الشريط الحدودي تزامناً مع التحركات السلمية عند الحدود اللبنانية

Lebanon 24
15-05-2021 | 03:30
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