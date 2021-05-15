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طلال أرسلان: التاريخ لا يرحم لا سيما حين يصنعه أهل البلاد وليس الأجانب والقدس مُصمّمة على التحرّر من الإحتلال

Lebanon 24
15-05-2021 | 05:09
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