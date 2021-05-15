أخبار عاجلة

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنازل المدنيين في قطاع غزة جريمة حرب سيدفع ثمنها

Lebanon 24
15-05-2021 | 05:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
شهيدان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في سلفيت شمالي الضفة
lebanon 24
15/05/2021 21:54:33 Lebanon 24 Lebanon 24
القصف الإسرائيلي على مخيم البريج وسط قطاع غزة أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين
lebanon 24
15/05/2021 21:54:33 Lebanon 24 Lebanon 24
المسؤول الأمني لـ"الجبهة الشعبية" في لبنان لـ"الجديد": لا علاقة للجبهة بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه فلسطين المحتلة
lebanon 24
15/05/2021 21:54:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وفلسطينيين في الخليل
lebanon 24
15/05/2021 21:54:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:53 | 2021-05-15
14:48 | 2021-05-15
14:41 | 2021-05-15
14:40 | 2021-05-15
14:37 | 2021-05-15
14:36 | 2021-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website