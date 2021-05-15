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الجيش الإسرائيلي ينذر بقصف مبنى توجد فيه مكاتب صحفية عالمية بينها قناة الجزيرة ويدعو لإخلائه

Lebanon 24
15-05-2021 | 06:58
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