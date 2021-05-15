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القناة 13 الإسرائيلية: إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة في القصف الصاروخي الذي طال مدينة رمات غان شرق تل أبيب

Lebanon 24
15-05-2021 | 07:17
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