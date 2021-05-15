أخبار عاجلة

الجامعة العربية تحمل الإحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن "الحرب العدوانية" على الأراضي الفلسطينية

Lebanon 24
15-05-2021 | 14:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الجامعة العربية تحمل إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن الحرب"
lebanon 24
15/05/2021 21:57:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب الجزائر بالجامعة العربية: لا بد من العمل على وضع القضية الفلسطينية على رأس اهتمامات المجموعة الدولية
lebanon 24
15/05/2021 21:57:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الجامعة العربية: اجتماع طارئ برئاسة قطر الاثنين المقبل لبحث الجرائم الإسرائيلية في القدس
lebanon 24
15/05/2021 21:57:17 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية عن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي: لن نسمح لـ إيران باستخدام الأراضي السورية في مهاجمتنا
lebanon 24
15/05/2021 21:57:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:56 | 2021-05-15
14:53 | 2021-05-15
14:48 | 2021-05-15
14:41 | 2021-05-15
14:40 | 2021-05-15
14:37 | 2021-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website