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رويترز نقلًا عن شهود عيان: إخلاء برج الجلاء بالكامل قبيل تدميره بصواريخ إسرائيلية

Lebanon 24
15-05-2021 | 08:28
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