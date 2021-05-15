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الناطق العسكري بإسم كتائب القسام "أبو عبيدة": بعد قصف البرج المدني في غزة على سكان تل أبيب والمركز أن يقفوا على رجلٍ واحدة وينتظروا ردنا المزلزل

Lebanon 24
15-05-2021 | 08:40
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الناطق باسم كتائب القسام: بأمر من قائد هيئة الأركان أبو خالد محمد الضيف يُرفع حظر التجول عن تل أبيب ومحيطها لمدة ساعتين من الساعة العاشرة وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً، وبعد ذلك يعودوا للوقوف على رجلٍ واحدة
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