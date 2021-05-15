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الخارجية المصرية: تدهور الأوضاع في غزة قد يؤدي إلى مواجهة شاملة لها تداعيات وخيمة على السلم الإقليمي

Lebanon 24
15-05-2021 | 09:17
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