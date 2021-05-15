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أخبار عاجلة
مصادر طبية إسرائيلية: قتيل و46 إصابة في إسرائيل منذ منتصف الليل وحتى الآن
Lebanon 24
15-05-2021
|
09:21
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