أخبار عاجلة

البيت الأبيض: أبلغنا الإسرائيليين مباشرة أن ضمان سلامة الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة مسؤولية قصوى

Lebanon 24
15-05-2021 | 10:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
المتحدثة باسم البيت الأبيض: موسكو تتحمل مسؤولية تدهور صحة المعارض الروسي أليكسي نافالني وستكون هناك عواقب في حال وفاته
lebanon 24
15/05/2021 22:01:02 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: لا نتوقع محادثات مباشرة مع إيران خلال عملية التفاوض بشأن الاتفاق النووي
lebanon 24
15/05/2021 22:01:02 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: لا نتوقع مباحثات مباشرة مع إيران الأسبوع المقبل ولكننا منفتحون على مباحثات كهذه
lebanon 24
15/05/2021 22:01:02 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: نحمل إيران مسؤولية أنشطة أذرعها في المنطقة ونحتفظ بحق الرد بالشكل والوقت المناسب
lebanon 24
15/05/2021 22:01:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:56 | 2021-05-15
14:53 | 2021-05-15
14:48 | 2021-05-15
14:41 | 2021-05-15
14:40 | 2021-05-15
14:37 | 2021-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website