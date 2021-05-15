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مدفعية الجيش الإسرائيلي تجدد قصف أراض زراعية بقذائف صاروخية في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

Lebanon 24
15-05-2021 | 11:14
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