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أخبار عاجلة
الجيش الإسرائيلي بدأ برمي قنابل مسيلة على المتظاهرين على الحدود اللبنانية الفلسطينية والجيش يتدخل
Lebanon 24
15-05-2021
|
12:10
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