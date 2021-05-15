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عباس يدعو بايدن خلال اتصال هاتفي إلى تدخل الإدارة الأميركية لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين

Lebanon 24
15-05-2021 | 13:59
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