أخبار عاجلة

وسائل إعلام إسرائيليّة: وزراء في المجلس الوزاري المصغر يعتقدون أنه يجب البدء بالسعي لإنهاء العملية في غزة لأن الأهداف استنفدت

Lebanon 24
15-05-2021 | 14:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيليّة: بايدن تحت ضغط غير مسبوق من الحزب الديمقراطي لإنهاء العملية العسكرية في غزة
lebanon 24
16/05/2021 02:10:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيليّة: وزراء الحكومة المصغرة يلاحظون تراجعاً معيناً من قبل واشنطن مقابل طهران
lebanon 24
16/05/2021 02:10:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: مجلس الوزراء الأمني المصغر لم يوافق على توغل بري في غزة (الشرق)
lebanon 24
16/05/2021 02:10:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: مجلس الوزراء المصغر فوَّض نتنياهو وغانتس بتوجيه ضربة عسكرية ضد غزة إذا استمر التصعيد
lebanon 24
16/05/2021 02:10:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:56 | 2021-05-15
16:56 | 2021-05-15
16:51 | 2021-05-15
16:49 | 2021-05-15
16:38 | 2021-05-15
16:32 | 2021-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website