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أخبار عاجلة
وسائل إعلام "إسرائيلية": إشتعال النيران في مناطق بعسقلان جراء سقوط صاروخ أطلق من غزة
Lebanon 24
15-05-2021
|
15:24
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