أخبار عاجلة

القوات الإسرائيلية تقول إنها استهدفت موقعا للفصائل في دير البلح

Lebanon 24
15-05-2021 | 15:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الشرطة الإسرائيلية تقول إنها قبضت بعد أنشطة استخباراتية مكثفة على فلسطيني يشتبه في تنفيذه عملية حاجز زعترة في الضفة الغربية المحتلة
lebanon 24
16/05/2021 11:07:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة الفلسطينية: أكثر من 500 إصابة بمواجهات مع القوات الإسرائيلية في الضفة والقدس
lebanon 24
16/05/2021 11:07:59 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: 200 إصابة بمواجهات مع القوات الإسرائيلية اليوم في الأراضي الفلسطينية
lebanon 24
16/05/2021 11:07:59 Lebanon 24 Lebanon 24
مواجهات في حي الشيخ جراح بالقدس بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية
lebanon 24
16/05/2021 11:07:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:09 | 2021-05-16
02:41 | 2021-05-16
02:40 | 2021-05-16
01:55 | 2021-05-16
16:56 | 2021-05-15
16:56 | 2021-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website