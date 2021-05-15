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المندوب الصيني في مجلس الأمن: سأترأس جلسة عاجلة ومفتوحة لمجلس الأمن غدا بشأن التصعيد العسكري في غزة

Lebanon 24
15-05-2021 | 15:59
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