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سلاح الجو الإسرائيلي: سنواصل عملياتنا العسكرية في غزة طالما هناك حاجة لذلك وقرابة 2900 صاروخ تم إطلاقها من القطاع حتى الآن (العربية)

Lebanon 24
16-05-2021 | 02:40
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