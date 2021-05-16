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مصادر مصرية: 95 جريحا فلسطينيا عبروا إلى الجانب المصري عبر معبر رفح (سكاي نيوز)

Lebanon 24
16-05-2021 | 04:28
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