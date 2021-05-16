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أخبار عاجلة
أمين عام "التعاون الإسلامي": ندين العدوان الإسرائيلي الغاشم على الفلسطينيين والقدس الشريف
Lebanon 24
16-05-2021
|
05:25
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