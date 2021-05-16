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أخبار عاجلة
مقتل 21 فلسطينيا في الضفة الغربية برصاص قوات العدو الإسرائيلي
Lebanon 24
16-05-2021
|
07:43
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