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الصفدي: السلام لن يتحقق بمحاولة تغيير الوضع القانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة

Lebanon 24
16-05-2021 | 11:08
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