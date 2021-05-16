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أخبار عاجلة
الجيش الإسرائيلي: قصفنا مدخل نفق يضم معدات عسكرية ومكاتب أمنية لحركة حماس في قطاع غزة
Lebanon 24
16-05-2021
|
12:43
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