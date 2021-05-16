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وزارة الصحة في غزة: نطالب بشكل عاجل بإمدادانا بالمستلزمات الطبية الأساسية التي يحتاجها القطاع

Lebanon 24
16-05-2021 | 13:59
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