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مندوب الصين في مجلس الأمن: نشدد على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة

Lebanon 24
16-05-2021 | 14:15
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