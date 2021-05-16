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الهلال الأحمر: 12جريحاً لدى قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين في حي الشيخ جراح وحي شعفاط بالقدس

Lebanon 24
16-05-2021 | 14:58
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