أخبار عاجلة

أكسيوس: المبعوث الأممي للشرق الأوسط أجرى محادثات مكثفة مع إسرائيل وحماس خلال الساعات الماضية

Lebanon 24
17-05-2021 | 00:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: من المرجح بشكل كبير بدء محادثات لوقف إطلاق النار في غضون أيام
lebanon 24
17/05/2021 02:35:30 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر صحفية فلسطينية: توقعات بقصف إسرائيلي مكثف لغزة خلال الساعات المقبلة
lebanon 24
17/05/2021 02:35:30 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع "أكسيوس": بايدن يعتزم إرسال مبعوث مع تصاعد المواجهة بين إسرائيل وحماس
lebanon 24
17/05/2021 02:35:30 Lebanon 24 Lebanon 24
مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط: إسرائيل و غزة تتجهان نحو حرب شاملة
lebanon 24
17/05/2021 02:35:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:26 | 2021-05-16
19:16 | 2021-05-16
19:10 | 2021-05-16
19:04 | 2021-05-16
19:02 | 2021-05-16
18:51 | 2021-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website