23
o
بيروت
30
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
26
o
النبطية
24
o
زحلة
23
o
بعلبك
23
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
بايدن: الفلسطينيون والإسرائيليون يستحقون سويا العيش بأمن وسلام وأن ينعموا بدرجة متساوية من الحرية والرخاء
Lebanon 24
16-05-2021
|
20:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
بايدن: نؤمن بأن الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون بالتساوي العيش في أمان
Lebanon 24
بايدن: نؤمن بأن الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون بالتساوي العيش في أمان
17/05/2021 09:32:34
17/05/2021 09:32:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بلينكن لأشكنازي: يجب أن يتمتّع الفلسطينيون والإسرائيليون بنفس القدر من الحرية والأمن
Lebanon 24
بلينكن لأشكنازي: يجب أن يتمتّع الفلسطينيون والإسرائيليون بنفس القدر من الحرية والأمن
17/05/2021 09:32:34
17/05/2021 09:32:34
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: بايدن أكد في اتصال بنتنياهو دعمه لخطوات تمكن الفلسطينيين من التمتع بالكرامة والأمن والحرية
Lebanon 24
البيت الأبيض: بايدن أكد في اتصال بنتنياهو دعمه لخطوات تمكن الفلسطينيين من التمتع بالكرامة والأمن والحرية
17/05/2021 09:32:34
17/05/2021 09:32:34
Lebanon 24
Lebanon 24
المفتي دريان في خطبة عيد الفطر: نوجّه الأنظار إلى نضال الإخوة في القدس وفلسطين من أجل الحرية والكرامة والعيش الآمن من أجل حماية الأقصى والقدس
Lebanon 24
المفتي دريان في خطبة عيد الفطر: نوجّه الأنظار إلى نضال الإخوة في القدس وفلسطين من أجل الحرية والكرامة والعيش الآمن من أجل حماية الأقصى والقدس
17/05/2021 09:32:34
17/05/2021 09:32:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
صورتان نادرتان لعادل إمام وزوجته تنتشران.. شاهدوا كيف كانا!
Lebanon 24
صورتان نادرتان لعادل إمام وزوجته تنتشران.. شاهدوا كيف كانا!
03:30 | 2021-05-16
16/05/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
3 سيناريوهات تنتظر لبنان.. الأخير خطير جداً
Lebanon 24
3 سيناريوهات تنتظر لبنان.. الأخير خطير جداً
08:00 | 2021-05-16
16/05/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ردات فعل سنية ـ شيعية أطاحت بـ″إعتذار الحريري″!
Lebanon 24
ردات فعل سنية ـ شيعية أطاحت بـ″إعتذار الحريري″!
09:00 | 2021-05-16
16/05/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اسرائيل تخسر اخر معاركها!
Lebanon 24
اسرائيل تخسر اخر معاركها!
06:00 | 2021-05-16
16/05/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط يتحدث عن الحكومة.. هذا ما كشفه عن "الحل"
Lebanon 24
جنبلاط يتحدث عن الحكومة.. هذا ما كشفه عن "الحل"
13:37 | 2021-05-16
16/05/2021 01:37:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
02:00 | 2021-05-17
بدء اقفال الطرقات بالسيارات في طرابلس احتجاجا على الأوضاع المعيشية
01:59 | 2021-05-17
التحكم المروري: إعادة فتح السير على طريق كورنيش المزرعة بالاتجاهين وحركة المرور كثيفة
01:58 | 2021-05-17
اقفال الطريق امام المحكمة العسكرية من قبل محتجين
01:21 | 2021-05-17
قطع طريق كورنيش المزرعة بالمستوعبات إحتجاجا على الظروف المعيشية
20:24 | 2021-05-16
بايدن: إدارتي ستواصل دفع الفلسطينيين والإسرائيليين وأطراف أخرى بالمنطقة للعمل نحو تهدئة دائمة
20:04 | 2021-05-16
السيسي: مصر تبذل جهودا للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين والأمل موجود
فيديو
مستقبل الطائرات المأهولة.. قيادة بدون طيار وتحكم عن بعد (فيديو)
Lebanon 24
مستقبل الطائرات المأهولة.. قيادة بدون طيار وتحكم عن بعد (فيديو)
02:00 | 2021-05-17
17/05/2021 09:32:34
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نجيم تبكي على الهواء وتتأثّر.. هذا ما كشفته لجيسيكا عازار (فيديو)
Lebanon 24
نادين نجيم تبكي على الهواء وتتأثّر.. هذا ما كشفته لجيسيكا عازار (فيديو)
05:00 | 2021-05-16
17/05/2021 09:32:34
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة الطفل صاحب مقابلة الـ10 دقائق مع أوباما في البيت الأبيض.. هل تذكرونه؟ (فيديو)
Lebanon 24
وفاة الطفل صاحب مقابلة الـ10 دقائق مع أوباما في البيت الأبيض.. هل تذكرونه؟ (فيديو)
04:00 | 2021-05-16
17/05/2021 09:32:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact