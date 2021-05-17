أخبار عاجلة

مصادر فرنسية: أنباء عن إنذار بوجود قنبلة في مدينة ليل وإخلاء مدرسة (سكاي نيوز)

Lebanon 24
17-05-2021 | 03:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
انطلاق صفارات الإنذار في مدينة سديروت قرب قطاع غزة (سكاي نيوز)
lebanon 24
17/05/2021 13:10:39 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر مصرية: 95 جريحا فلسطينيا عبروا إلى الجانب المصري عبر معبر رفح (سكاي نيوز)
lebanon 24
17/05/2021 13:10:39 Lebanon 24 Lebanon 24
صفارات الإنذار تدوي الآن في تل أبيب بعد إطلاق رشقات صاروخية من غزة (سكاي نيوز)
lebanon 24
17/05/2021 13:10:39 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة عدد من الفلسطينيين في المواجهات الدائرة مع الشرطة الإسرائيلية في مدينة كفر قاسم (سكاي نيوز)
lebanon 24
17/05/2021 13:10:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:05 | 2021-05-17
05:56 | 2021-05-17
05:55 | 2021-05-17
05:43 | 2021-05-17
05:37 | 2021-05-17
05:31 | 2021-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website