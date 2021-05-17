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أخبار عاجلة
فرنسا تقرض 1.5 مليار دولار للسودان لتسديد متأخراته لصندوق النقد الدولي (أ ف ب)
Lebanon 24
17-05-2021
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04:01
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