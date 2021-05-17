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وزير الخارجية المصري لـ"سكاي نيوز": نسعى لاتفاق قريب لوقف التصعيد العسكري

Lebanon 24
17-05-2021 | 06:12
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