أخبار عاجلة

عون: لضرورة دعم الدول الصديقة للبنان وفي مقدمها ايطاليا في سعيه لاستعادة الاموال التي هُرّبت الى الخارج ولاسيما الى مصارف اوروبية

Lebanon 24
17-05-2021 | 06:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون استقبل نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي الايطالي مارينا سيريني ووفداً مرافقاً وأكدت على وقوف ايطاليا الى جانب لبنان وسعيها الدائم لمساعدته في المجالات كافة
lebanon 24
17/05/2021 16:24:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تكتّم حول عمل المنصة.. هل يلزم المركزي المصارف استخدام الاموال التي كوّنتها بالخارج؟
lebanon 24
17/05/2021 16:24:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بري لأهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج: كرة عدم تنفيذ الدولار الطالبي في ملعب المصارف
lebanon 24
17/05/2021 16:24:33 Lebanon 24 Lebanon 24
عون سأل حاكم مصرف لبنان عما آل إليه تنفيذ التعميم 154وعما إذا كان تطبيقه موجباً لاستعادة جزء من الأموال المحولة سابقا إلى الخارج من جانب كبار مساهمي المصارف وكبار مدرائها والسياسيين والعاملين في القطاع العام وعن الحجم الحقيقي للأموال التي جرى استعادت
lebanon 24
17/05/2021 16:24:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:22 | 2021-05-17
09:21 | 2021-05-17
09:14 | 2021-05-17
09:11 | 2021-05-17
09:11 | 2021-05-17
09:09 | 2021-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website