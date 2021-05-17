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أخبار عاجلة
عون: لضرورة دعم الدول الصديقة للبنان وفي مقدمها ايطاليا في سعيه لاستعادة الاموال التي هُرّبت الى الخارج ولاسيما الى مصارف اوروبية
Lebanon 24
17-05-2021
|
06:14
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