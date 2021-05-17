نائبة وزير الخارجية الايطالية بعد لقائها عون: ايطاليا ملتزمة مساعدة لبنان لاسيما على صعيد اعادة الاعمار وهي تدعم اي مبادرة من شأنها ان تساهم في تخطي حالة الجمود الراهنة

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